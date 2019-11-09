Трамп не исключает публикации стенограммы еще одного своего разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что думает над тем, чтобы обнародовать стенограмму разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся еще до 25 июля.
"Я обнародую его (транскрипт - ИФ), если они хотят", - приводит телеканал CBS слова Трампа относительно его более раннего телефонного разговора с Зеленским.
"Я не хотел бы это делать, потому что это очень плохой прецедент", - отметил президент США.
Однако американский лидер указал, что у него была хорошая беседа с президентом Украины.
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля этого года. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.
Позже Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора.
В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.
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