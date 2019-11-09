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Дальнее зарубежье 09.11.2019 09:25

Трамп не исключает публикации стенограммы еще одного своего разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что думает над тем, чтобы обнародовать стенограмму разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся еще до 25 июля.

"Я обнародую его (транскрипт - ИФ), если они хотят", - приводит телеканал CBS слова Трампа относительно его более раннего телефонного разговора с Зеленским.

"Я не хотел бы это делать, потому что это очень плохой прецедент", - отметил президент США.

Однако американский лидер указал, что у него была хорошая беседа с президентом Украины.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля этого года. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Позже Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]