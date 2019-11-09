Установлены личности пятерых боевиков, напавших на погранзаставу в Таджикистане - СМИ

Стали известны имена пяти из 20 напавших в ночь на 6 ноября на пограничную заставу №4 "Ишкобод" войсковой части пограничного отряда "Султонобод" на таджикско-узбекской границе, сообщили местные СМИ со ссылкой на свои источники.

"Установлены личности пяти нападавших, четверо из которых задержаны, один убит в перестрелке", - сообщила в пятницу таджикская служба Радио Свобода - Радио Озоди.

В сообщении отмечено, что среди нападавших было три женщины и двое мужчин.

"В ходе операции таджикских силовиков были задержаны Малохат Хайдарова, жительница Бободжон Гафуровского района, Зулхумор Джумаева и Рахбар Бокиева, уроженки города Истаравшан. Среди задержанных Хусейн Исломов, житель истаравшанского села Калъачаи Араб", - сообщило радио со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

По их данным, "еще один житель этого села Шавкат Исломов был убит во время перестрелки".

По сведениям радио, возраст задержанных составляет от 20 до 25 лет, о личности 15 других нападавших, убитых в ходе перестрелки, сведений нет.

Сообщалось, что нападавшие захватили пять автоматов Калашникова.

"В результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны", - говорилось ранее в сообщении пресс-центра погранвойск ГКНБ РТ.

В то же время МВД Таджикистана ранее сообщило о четырех задержанных боевиках. По его данным, в ходе операции было также уничтожено четыре автомашины группировки.