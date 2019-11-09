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Brexit помог сплотиться членам ЕС - избранная глава Еврокомиссии

Brexit позволил остающимся в ЕС 27 странам сплотиться, заявила в пятницу избранный председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводят западные СМИ.

"Как бы парадоксально это ни звучало, шок от Brexit укрепил наше единство", - сказала будущая глава Еврокомиссии.

"Когда речь заходит о переговорах по Brexit, 27 членов (ЕС - ИФ) сплачиваются", - добавила она.

Сложная процедура Brexit, отметила бывший министр обороны Германии, напомнила участникам ЕС о том, какую пользу приносит членство в Евросоюзе.

Такое заявление фон дер Ляйен сделала в Берлине накануне годовщины падения Берлинской стены.

Великобритания в 2016 году проголосовала за выход из ЕС, однако уже несколько раз переносила сроки Brexit из-за политических разногласий внутри страны. 12 декабря британцам предстоит выбрать новый состав парламента, что, по мнению премьер-министра страны Бориса Джонсона, может помочь согласованию Brexit.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]