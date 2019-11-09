Brexit помог сплотиться членам ЕС - избранная глава Еврокомиссии

Brexit позволил остающимся в ЕС 27 странам сплотиться, заявила в пятницу избранный председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводят западные СМИ.
"Как бы парадоксально это ни звучало, шок от Brexit укрепил наше единство", - сказала будущая глава Еврокомиссии.
"Когда речь заходит о переговорах по Brexit, 27 членов (ЕС - ИФ) сплачиваются", - добавила она.
Сложная процедура Brexit, отметила бывший министр обороны Германии, напомнила участникам ЕС о том, какую пользу приносит членство в Евросоюзе.
Такое заявление фон дер Ляйен сделала в Берлине накануне годовщины падения Берлинской стены.
Великобритания в 2016 году проголосовала за выход из ЕС, однако уже несколько раз переносила сроки Brexit из-за политических разногласий внутри страны. 12 декабря британцам предстоит выбрать новый состав парламента, что, по мнению премьер-министра страны Бориса Джонсона, может помочь согласованию Brexit.
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