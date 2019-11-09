Трамп и премьер Болгарии на встрече в конце ноября в Вашингтоне обсудят вопросы безопасности - Белый дом

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова состоится 25 ноября в Вашингтоне, сообщили в пятницу в Белом доме.
"Президент Дональд Трамп примет премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Белом доме 25 ноября 2019 года", - говорится в сообщении американской администрации.
В нем отмечается, что Трамп намерен в ходе переговоров обсудить способы "усиления общих интересов в области безопасности".
В Белом доме указали, что президент США и премьер Болгарии, в частности, затронут тему "обеспечения безопасности в Черноморском регионе и противодействия злонамеренному влиянию, угрожающему суверенитету Болгарии".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Харькове открылся культурный центр Азербайджана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Иордании в Баку
Газпром осенью привлек у европейских банков 916 млн евро
Украина в январе-октябре снизила транзит нефти в Европу на 4,3%
В Брюсселе прошли экспертные консультации по газу ЕС-РФ-Украина
Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд
Президент Алиев выделил более 19 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в центральной части Азербайджана
МВД разрабатывает эффективную систему выявления и наказания водителей-иностранцев - газета
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
В районе иракской военной базы упали не менее 17 ракет, жертв нет
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку