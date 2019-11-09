Трамп и премьер Болгарии на встрече в конце ноября в Вашингтоне обсудят вопросы безопасности - Белый дом

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова состоится 25 ноября в Вашингтоне, сообщили в пятницу в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп примет премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Белом доме 25 ноября 2019 года", - говорится в сообщении американской администрации.

В нем отмечается, что Трамп намерен в ходе переговоров обсудить способы "усиления общих интересов в области безопасности".

В Белом доме указали, что президент США и премьер Болгарии, в частности, затронут тему "обеспечения безопасности в Черноморском регионе и противодействия злонамеренному влиянию, угрожающему суверенитету Болгарии".