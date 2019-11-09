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Дальнее зарубежье 09.11.2019 13:30

Трамп и премьер Болгарии на встрече в конце ноября в Вашингтоне обсудят вопросы безопасности - Белый дом

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова состоится 25 ноября в Вашингтоне, сообщили в пятницу в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп примет премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Белом доме 25 ноября 2019 года", - говорится в сообщении американской администрации.

В нем отмечается, что Трамп намерен в ходе переговоров обсудить способы "усиления общих интересов в области безопасности".

В Белом доме указали, что президент США и премьер Болгарии, в частности, затронут тему "обеспечения безопасности в Черноморском регионе и противодействия злонамеренному влиянию, угрожающему суверенитету Болгарии".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, БОЛГАРИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]