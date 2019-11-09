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ТЭК 09.11.2019 14:05

В Брюсселе прошли экспертные консультации по газу ЕС-РФ-Украина

Трехсторонние консультации по газоснабжению ЕС-Россия-Украина состоялись на техническом уровне в Брюсселе в пятницу.

Комментариев сторон по итогам этой экспертной встречи не последовало, передает корреспондент "Интерфакса".

Перед началом консультаций заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил российским журналистам, что данная встреча носит технический характер и призвана обсудить рабочие моменты. Он не стал вдаваться в подробности содержания консультаций.

Ранее сообщалось, что министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться в конце ноября. Последние консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе в конце октября.

На вопрос о возможной дате проведения будущей трехсторонней министерской встречи Яновский ответил: "Это будут министры принимать, мы можем только предлагать".

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]