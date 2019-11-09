В Брюсселе прошли экспертные консультации по газу ЕС-РФ-Украина

Трехсторонние консультации по газоснабжению ЕС-Россия-Украина состоялись на техническом уровне в Брюсселе в пятницу.
Комментариев сторон по итогам этой экспертной встречи не последовало, передает корреспондент "Интерфакса".
Перед началом консультаций заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил российским журналистам, что данная встреча носит технический характер и призвана обсудить рабочие моменты. Он не стал вдаваться в подробности содержания консультаций.
Ранее сообщалось, что министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться в конце ноября. Последние консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе в конце октября.
На вопрос о возможной дате проведения будущей трехсторонней министерской встречи Яновский ответил: "Это будут министры принимать, мы можем только предлагать".
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