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Регион 09.11.2019 15:50

Германия профинансирует приоритетные для Грузии проекты на 161,7 млн евро

Правительство Германии выделит Грузии 161,7 млн евро для финансирования проектов в приоритетных сферах - муниципальной инфраструктуры, энергоэффективности, охраны окружающей среды, профессионального образования.

Как сообщил Минфин республики, по итогам двухдневных консультаций сторон соответствующее соглашение подписали в пятницу заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа и глава департамента стран Восточной Европы и Южного Кавказа Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Карин Яр де Герреро.

В сообщении отмечается, что из выделяемых финансовых ресурсов 140 млн евро составит кредит, 21,7 млн евро - грант.

Германия является одним из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, а также Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) и другие институты уже инвестировали в виде льготных кредитов и грантов более 1 млрд евро в различные сектора экономики республики. В настоящее время их текущие инвестиционные проекты составляют около 400 млн евро.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГЕРМАНИЯ, КРЕДИТ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]