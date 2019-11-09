Германия профинансирует приоритетные для Грузии проекты на 161,7 млн евро

Правительство Германии выделит Грузии 161,7 млн евро для финансирования проектов в приоритетных сферах - муниципальной инфраструктуры, энергоэффективности, охраны окружающей среды, профессионального образования.
Как сообщил Минфин республики, по итогам двухдневных консультаций сторон соответствующее соглашение подписали в пятницу заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа и глава департамента стран Восточной Европы и Южного Кавказа Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Карин Яр де Герреро.
В сообщении отмечается, что из выделяемых финансовых ресурсов 140 млн евро составит кредит, 21,7 млн евро - грант.
Германия является одним из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, а также Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) и другие институты уже инвестировали в виде льготных кредитов и грантов более 1 млрд евро в различные сектора экономики республики. В настоящее время их текущие инвестиционные проекты составляют около 400 млн евро.
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