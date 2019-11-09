Лавров 10 ноября отправляется с визитом в Ереван

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 10-11 ноября посетит Республику Армения с официальным визитом, сообщает МИД РФ.

"Программой пребывания предусмотрены встречи Лаврова с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном планируется обсудить "весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах".

Как сообщается, состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной тематике, включая перспективы нагорно-карабахского урегулирования. Планируется подписание Плана консультаций между МИД России и МИД Армении на 2020-2021 гг.

Лавров и Мнацаканян примут участие в открытии выставки, посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Российский министр выступит перед преподавателями и студентами ереванских вузов.

"Визит станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении МИД РФ.

В 2019 году президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян встречались четыре раза, провели шесть телефонных разговоров. В этом году также состоялось четыре встречи премьера РФ Дмитрия Медведева и премьера Армении Никола Пашиняна. 5 ноября Ереван посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин для участия в выездных заседаниях Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Россия - ведущий внешнеэкономический партнер Армении, отмечают в МИД РФ. В 2018 году взаимный товарооборот составил около 1,96 млрд долларов США (доля во внешней торговле - 26%) и имеет тенденцию к устойчивому росту - по итогам 8 месяцев 2019 г. он увеличился на 7,2% до 1,34 млрд долларов. Российские капиталовложения в армянскую экономику приблизились к отметке в 2,5 млрд долларов (45% всех иностранных инвестиций, 1-е место).

Общее количество действующих в Армении предприятий с российским капиталом превысило 2 тыс. - более трети всех хозяйствующих субъектов Республики с участием иностранного капитала. На рынке страны эффективно работают такие ведущие российские корпорации и фонды, как ПАО "Газпром", ПАО "Банк ВТБ", ОАО "РЖД", ОК "РУСАЛ", РФПИ.

В российских вузах обучаются порядка 6 тыс. граждан Армении, в том числе более 1,5 тыс. - за счет федерального бюджета. В Республике функционируют 6 филиалов российских вузов, а также Российско-Армянский университет (всего более 3,5 тыс. студентов). Около 2 тыс. армян учатся в системе российского среднего профессионального образования.

Москва и Ереван конструктивно и заинтересовано сотрудничают в форматах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Россия на постоянной основе оказывает Армении финансовое содействие по линии структур ООН. В МИД РФ также отметили активную роль России в посреднических усилиях по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

О предстоящем официальном визите Лаврова в Ереван сообщил 1 ноября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

При этом он отказался прокомментировать возможность подписания меморандума о доступе российских специалистов в биолаборатории, созданные в стране на деньги из США. "Об этом сможем говорить после переговоров. Мнения разных источников не влияют на нас. Очень неудобно, когда источники выносят наружу информацию", - отметил Мнацаканян.

Ранее газета "Коммерсант", со ссылкой на источники, сообщила, что в рамках визита Лаврова в Армению 10-11 ноября будет подписан меморандум, гарантирующий российским специалистам доступ в находящиеся в стране биолаборатории, построенные на деньги Пентагона.

В декабре 2018 года пресс-секретарь МИД Армении заявила, что работа действующих в стране биолабораторий носит гражданский характер, и республика не намерена размещать на своей территории военных третьих стран. "Лаборатории принадлежат Армении и носят гражданский характер. Армения не ведет никаких переговоров о размещении на территории республики военных третьих стран", - сказала представитель армянского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о трех американских биологических лабораториях, расположенных в Армении, заявил, что Москва и Ереван готовят документ, который будет гарантировать отсутствие там иностранных военных. "Готовится соглашение, которое будет гарантировать, что там не будет иностранных военных и что все то, что там делается, будет транспарентно с точки зрения гарантий отсутствия каких-либо угроз и рисков", - заявил министр в интервью радиостанции "Комсомольская правда".