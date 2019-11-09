Дверь для переговоров по СВПД остается открытой - глава МИД Ирана

Иран все еще открыт к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной сделке, сообщает агентство "Мехр" в субботу со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.

"Мы будем проводить переговоры со сторонами, заинтересованными в сохранении СВПД... и мы оставляем дверь открытой для переговоров и взаимопонимания", - заявил Зариф по прибытии в Турцию на встречу совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества.

"Мы с первого же дня начали переговоры, и не говорили им "нет"", - добавил он.

Такое заявление Зариф сделал на фоне очередного сокращения Ираном обязательств в рамках СВПД.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На этой неделе в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.