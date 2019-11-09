Инспекторы МАГАТЭ в воскресенье изучат образец обогащенного на заводе Фордо урана - представитель атомного агентства Ирана

Специалисты МАГАТЭ в воскресенье смогут изучить образец урана, обогащенного на заводе Фордо в Иране, сообщает в субботу агентство "Тасним" со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.
"Инспекторы МАГАТЭ в воскресенье изучат обогащенный образец с ядерного завода Фордо", - сообщает агентство со ссылкой на Камальванди.
Ранее иранские СМИ сообщали, что первая партия обогащенного урана получена на ядерном объекте в Фордо в четверг.
В среду, 6 ноября, стало известно, что иранские специалисты начали закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо в рамках четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств по СВПД. Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи объявил, что со среды на объекте в Фордо начнется обогащение урана до уровня 5%.
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