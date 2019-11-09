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Регион 09.11.2019 15:00

Инспекторы МАГАТЭ в воскресенье изучат образец обогащенного на заводе Фордо урана - представитель атомного агентства Ирана

Специалисты МАГАТЭ в воскресенье смогут изучить образец урана, обогащенного на заводе Фордо в Иране, сообщает в субботу агентство "Тасним" со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

"Инспекторы МАГАТЭ в воскресенье изучат обогащенный образец с ядерного завода Фордо", - сообщает агентство со ссылкой на Камальванди.

Ранее иранские СМИ сообщали, что первая партия обогащенного урана получена на ядерном объекте в Фордо в четверг.

В среду, 6 ноября, стало известно, что иранские специалисты начали закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо в рамках четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств по СВПД. Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи объявил, что со среды на объекте в Фордо начнется обогащение урана до уровня 5%.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, ОБРАЗЕЦ, ИЗУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]