Зеленский самостоятельный человек и не управляется олигархами - премьер Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власти страны, как сейчас.
"На меня лично не влияет ни Ахметов, ни Коломойский. Я уверен в том, что президент (Владимир Зеленский - ИФ) самостоятельный человек, и не управляется СМС ни с одной из сторон (...)", - сказал Гончарук на Киевском международной экономическом форуме в субботу.
По его мнению, "многие из этих людей хотели бы, чтобы все считали, что у них есть огромное влияние на правительство, парламент и президента". Премьер уверен, "что так мало влияния, как имеют эти граждане сейчас, они не имели никогда".
Он отметил, что все олигархи являются собственниками больших монополий и для того, чтобы с ними работать, необходимо иметь честный регулятор, сильный Антимонопольный комитет и справедливую приватизацию, над чем работает нынешнее правительство.
"Я уверен, что влияние олигархов и в медиа также будет постепенно уменьшаться, но за один день это сделать невозможно", - добавил Гончарук.
Также он подчеркнул важность судебной системы в этом вопросе.
"Я не считаю, что Коломойский куда-то возвращается, я не считаю, что влияние олигархов увеличивается, оно уменьшается", - заявил он.
7 ноября временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что влияние олигархов, которые могут быть вовлечены в коррупцию на Украине, является проблемой.
"Это большая проблема сегодня. И это особо большая проблема сегодня с новой властью... Влияние одного определенного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство, этот человек - Коломойский, и его влияние растет", - приводится высказывание Тейлора в опубликованной стенограмме закрытых слушаний перед несколькими комитетами Палаты представителей.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Харькове открылся культурный центр Азербайджана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Иордании в Баку
Газпром осенью привлек у европейских банков 916 млн евро
Украина в январе-октябре снизила транзит нефти в Европу на 4,3%
В Брюсселе прошли экспертные консультации по газу ЕС-РФ-Украина
Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд
Президент Алиев выделил более 19 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в центральной части Азербайджана
МВД разрабатывает эффективную систему выявления и наказания водителей-иностранцев - газета
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
В районе иракской военной базы упали не менее 17 ракет, жертв нет
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку