Зеленский самостоятельный человек и не управляется олигархами - премьер Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власти страны, как сейчас.

"На меня лично не влияет ни Ахметов, ни Коломойский. Я уверен в том, что президент (Владимир Зеленский - ИФ) самостоятельный человек, и не управляется СМС ни с одной из сторон (...)", - сказал Гончарук на Киевском международной экономическом форуме в субботу.

По его мнению, "многие из этих людей хотели бы, чтобы все считали, что у них есть огромное влияние на правительство, парламент и президента". Премьер уверен, "что так мало влияния, как имеют эти граждане сейчас, они не имели никогда".

Он отметил, что все олигархи являются собственниками больших монополий и для того, чтобы с ними работать, необходимо иметь честный регулятор, сильный Антимонопольный комитет и справедливую приватизацию, над чем работает нынешнее правительство.

"Я уверен, что влияние олигархов и в медиа также будет постепенно уменьшаться, но за один день это сделать невозможно", - добавил Гончарук.

Также он подчеркнул важность судебной системы в этом вопросе.

"Я не считаю, что Коломойский куда-то возвращается, я не считаю, что влияние олигархов увеличивается, оно уменьшается", - заявил он.

7 ноября временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что влияние олигархов, которые могут быть вовлечены в коррупцию на Украине, является проблемой.

"Это большая проблема сегодня. И это особо большая проблема сегодня с новой властью... Влияние одного определенного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство, этот человек - Коломойский, и его влияние растет", - приводится высказывание Тейлора в опубликованной стенограмме закрытых слушаний перед несколькими комитетами Палаты представителей.