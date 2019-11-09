В Австралии три человека погибли, десятки пострадали во время пожаров

На восточном побережье Австралии бушуют пожары, жертвами которых стали три человека, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Пожары затронули самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Там с возгораниями борются порядка 1,5 тыс. пожарных.

Более 30 человек в результате возгораний получили ожоги, часть из них - пожарные. Семь человек пропали без вести.

"Мы ожидаем, что число (пропавших - ИФ) возрастет. Существуют серьезные опасения, что и жертв станет больше", - заявил руководитель пожарной службы Нового Южного Уэльса Шейн Фицсиммонс.

С пятницы, когда в Новом Южном Уэльсе начались пожары, сгорело минимум 150 домов. Несколько сотен людей эвакуировали на территории от побережья у границы со штатом Квинсленд до города Форстер в Новом Южном Уэльсе. В настоящее время им не разрешают вернуться в свои дома.

В штате Квинсленд также есть возгорания, там эвакуировали 6 тыс. человек, сгорел один дом.

Местные власти заявляют, что основной причиной массовых пожаров стала засуха в регионе.