В Австралии три человека погибли, десятки пострадали во время пожаров

На восточном побережье Австралии бушуют пожары, жертвами которых стали три человека, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Пожары затронули самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Там с возгораниями борются порядка 1,5 тыс. пожарных.
Более 30 человек в результате возгораний получили ожоги, часть из них - пожарные. Семь человек пропали без вести.
"Мы ожидаем, что число (пропавших - ИФ) возрастет. Существуют серьезные опасения, что и жертв станет больше", - заявил руководитель пожарной службы Нового Южного Уэльса Шейн Фицсиммонс.
С пятницы, когда в Новом Южном Уэльсе начались пожары, сгорело минимум 150 домов. Несколько сотен людей эвакуировали на территории от побережья у границы со штатом Квинсленд до города Форстер в Новом Южном Уэльсе. В настоящее время им не разрешают вернуться в свои дома.
В штате Квинсленд также есть возгорания, там эвакуировали 6 тыс. человек, сгорел один дом.
Местные власти заявляют, что основной причиной массовых пожаров стала засуха в регионе.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Харькове открылся культурный центр Азербайджана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Иордании в Баку
Газпром осенью привлек у европейских банков 916 млн евро
Украина в январе-октябре снизила транзит нефти в Европу на 4,3%
В Брюсселе прошли экспертные консультации по газу ЕС-РФ-Украина
Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд
Президент Алиев выделил более 19 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в центральной части Азербайджана
МВД разрабатывает эффективную систему выявления и наказания водителей-иностранцев - газета
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
В районе иракской военной базы упали не менее 17 ракет, жертв нет
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку