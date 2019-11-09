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Дальнее зарубежье 09.11.2019 15:19

В Австралии три человека погибли, десятки пострадали во время пожаров

На восточном побережье Австралии бушуют пожары, жертвами которых стали три человека, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Пожары затронули самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Там с возгораниями борются порядка 1,5 тыс. пожарных.

Более 30 человек в результате возгораний получили ожоги, часть из них - пожарные. Семь человек пропали без вести.

"Мы ожидаем, что число (пропавших - ИФ) возрастет. Существуют серьезные опасения, что и жертв станет больше", - заявил руководитель пожарной службы Нового Южного Уэльса Шейн Фицсиммонс.

С пятницы, когда в Новом Южном Уэльсе начались пожары, сгорело минимум 150 домов. Несколько сотен людей эвакуировали на территории от побережья у границы со штатом Квинсленд до города Форстер в Новом Южном Уэльсе. В настоящее время им не разрешают вернуться в свои дома.

В штате Квинсленд также есть возгорания, там эвакуировали 6 тыс. человек, сгорел один дом.

Местные власти заявляют, что основной причиной массовых пожаров стала засуха в регионе.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]