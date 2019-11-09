40% недвижимости, зарегистрированной иностранцами в Грузии, приходится на граждан РФ

Граждане России лидируют среди иностранцев по регистрации недвижимости в Грузии, говорится в отчете правительственной комиссии по вопросам миграции, опубликованном на сайте Минюста Грузии.

По данным комиссии, в 2015-2018 годах было зафиксировано 15,133 случая регистрации гражданами России недвижимости в Грузии, что составляет 40% от общего числа.

На втором месте граждане Ирана, за которыми числятся 5,598 фактов зарегистрированной недвижимости, на третьем - Украины (2,599), на четвертом - Израиля (1,634), на пятом - Армении (1,447).

В отчете комиссии говорится, что иностранцы в основном регистрируют квартиры с правом собственности. В 2018 году этот показатель почти удвоился по сравнению с предыдущим годом, составив 11,038 зарегистрированных иностранными гражданами квартир.

В прошлом году иностранцами были зарегистрированы также 1,332 земельных участков несельскохозяйственного назначения, что на 49,3% больше, чем в 2017 году, и 189 земельных участков сельскохозяйственного назначения (снижение в 10 раз). При этом поясняется, что резкое падение регистрации прав собственности на сельскохозяйственные земли связано с задействованием с 2017 года моратория на их покупку для иностранцев.

В отчете приводится также динамика миграции граждан, согласно которой Россия по-прежнему является одной из ключевых стран эмиграции для граждан Грузии. По данным комиссии, число иммигрантов из Грузии в Россию составляет 450 тыс. человек.

В то же время в документе отмечается, что в 2018 году число эмигрировавших в Россию граждан Грузии снизилось по сравнению с предыдущим годом на 6,8% - до 6,345 человек, из которых вернулись назад 4,314 человек (на 2,2% больше, чем в 2017 году).

По состоянию на 31 декабря 2018 года, в Грузии иностранцам было выдано 52,167 действующих видов на жительство, что на 9% больше, чем годом ранее. В том числе на постоянное проживание в стране выдано 20,811 видов на жительство, из которых 8,889, или около 43% приходится на граждан РФ, а 31,356 - временные виды на жительство, из них на граждан РФ приходится 4,028 (более 12%).