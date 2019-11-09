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Регион 09.11.2019 17:35

Заместители глав МИД России и Ирана подтвердили нацеленность на расширение многоплановых связей между странами

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов встретился в Москве с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи, сообщается на сайте МИД РФ.

"Основное внимание в ходе беседы заместителей глав внешнеполитических ведомств было уделено вопросам дальнейшего развития российско-иранских отношений, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Состоялся обмен мнениями по наиболее острым региональным и международным проблемам", - говорится в сообщении.

"С обеих сторон подтверждена нацеленность на укрепление и расширение многоплановых связей между Россией и Ираном", - отмечается в пресс-релизе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]