Заместители глав МИД России и Ирана подтвердили нацеленность на расширение многоплановых связей между странами

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов встретился в Москве с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи, сообщается на сайте МИД РФ.

"Основное внимание в ходе беседы заместителей глав внешнеполитических ведомств было уделено вопросам дальнейшего развития российско-иранских отношений, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Состоялся обмен мнениями по наиболее острым региональным и международным проблемам", - говорится в сообщении.

"С обеих сторон подтверждена нацеленность на укрепление и расширение многоплановых связей между Россией и Ираном", - отмечается в пресс-релизе.