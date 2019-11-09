В Грузии резко упал импорт авиакеросина на фоне прекращения авиасообщения с Россией

На авиарынке Грузии, удовлетворяющем свои потребности в авиационном керосине на 100% за счет его импорта, за четыре месяца с начала приостановления авиасообщения с Россией зафиксировано снижение поставок этого топлива более чем на треть по сравнению с июлем-октябрем прошлого года.

Как сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии, в октябре импорт авиационного керосина снизился до исторического минимума, составив лишь 2,1 тыс. тонн, что в 2,6 раза меньше, чем в предыдущем месяце и в 4 раза меньше, чем в октябре 2018 года.

В целом в январе-октябре текущего года в Грузию было завезено 83 тыс. тонн авиакеросина - на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом, если за первое полугодие 2019 года его импорт вырос на 25,2%, то в июле-октябре он снизился на 35,1%, до 31,3 тыс. тонн.

Грузия импортирует авиационный керосин в основном из Туркменистана, Египта, Турции, Румынии, Греции.

"Снижение импорта авиационного керосина связано с приостановкой грузино-российских авиарейсов. Если бы не запрет России на полеты, позитивная с начала года тенденция увеличения его импорта продолжалась бы", - утверждают в Союзе импортеров.

Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

В последнее время активно обсуждается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Российская сторона ожидает, что руководство Грузии будет "ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией", заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

На прошлой неделе спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил журналистам, что на предстоящей встрече с российским представителем Григорием Карасиным, которая предположительно состоится 28 ноября в Праге, он собирается поднять вопрос о возобновлении приостановленного Россией с 8 июля прямого авиасообщения между двумя странами.

Регулярное авиасообщение между РФ и Грузией прерывалось в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.