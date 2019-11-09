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Дальнее зарубежье 09.11.2019 16:12

На северо-востоке Сирии произошли ожесточенные столкновения между сирийскими и турецкими войсками

Между военными сирийских правительственных сил и турецкой армии в субботу произошли "ожесточенные столкновения" на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское агентство САНА.

Столкновения произошли недалеко от города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. По данным агентства Associated Press, во время столкновений велся огонь из крупнокалиберного пулемета. Агентство не указывает, какая сторона применила это оружие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

Курдские формирования призвали на помощь сирийские правительственные войска, чтобы помешать продвижению турецких сил. После этого стали происходить столкновения сирийских военных с турецкими, и с поддерживаемыми Турцией оппозиционными силами, отмечает агентство Associated Press.

Операция "Источник мира" в Сирии была приостановлена 23 октября после переговоров России и Турции. В то же время, эпизодические стычки между сирийскими и турецкими войсками все еще происходят, отмечает Associated Press.

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ВОЙСКА, СТОЛКНОВЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]