США сочли решение Международного суда ООН по иску Украины к РФ важным шагом к привлечению России к ответственности

Посольство США в Украине поздравило Украинское государство с решением Международного суда ООН о признании наличия собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Мы поздравляем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украины против России. Это важный шаг к защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины и привлечения России к ответственности за свои действия", - заявила пресс-служба посольства в Facebook.

8 ноября стало известно, что Международный суд ООН признал рассмотрение иска Украины против РФ входящим в свою юрисдикцию. Таким образом, суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.

Слушания по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

Согласно документам суда, в иске Украина, в частности, утверждает, что после 2014 года Российская Федерация "осуществляла военное вмешательство в дела Украины, финансировала акты терроризма и нарушила права человека миллионов граждан Украины, включая даже их право на жизнь".

Относительно ситуации вокруг Крыма украинская сторона утверждает, что Россия нарушила Устав ООН, "захватив часть суверенной территории Украины с помощью военной силы", говорится в материалах суда.

Российская сторона отвергает все обвинения в свой адрес. В частности, ранее в этом году в МИД РФ заявили, что "природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций".