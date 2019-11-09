США сочли решение Международного суда ООН по иску Украины к РФ важным шагом к привлечению России к ответственности

Посольство США в Украине поздравило Украинское государство с решением Международного суда ООН о признании наличия собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
"Мы поздравляем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украины против России. Это важный шаг к защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины и привлечения России к ответственности за свои действия", - заявила пресс-служба посольства в Facebook.
8 ноября стало известно, что Международный суд ООН признал рассмотрение иска Украины против РФ входящим в свою юрисдикцию. Таким образом, суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.
Слушания по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.
Согласно документам суда, в иске Украина, в частности, утверждает, что после 2014 года Российская Федерация "осуществляла военное вмешательство в дела Украины, финансировала акты терроризма и нарушила права человека миллионов граждан Украины, включая даже их право на жизнь".
Относительно ситуации вокруг Крыма украинская сторона утверждает, что Россия нарушила Устав ООН, "захватив часть суверенной территории Украины с помощью военной силы", говорится в материалах суда.
Российская сторона отвергает все обвинения в свой адрес. В частности, ранее в этом году в МИД РФ заявили, что "природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Грузии резко упал импорт авиакеросина на фоне прекращения авиасообщения с Россией
Газпром осенью привлек у европейских банков 916 млн евро
Украина в январе-октябре снизила транзит нефти в Европу на 4,3%
Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд
Президент Алиев выделил более 19 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в центральной части Азербайджана
МВД разрабатывает эффективную систему выявления и наказания водителей-иностранцев - газета
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
В районе иракской военной базы упали не менее 17 ракет, жертв нет
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку