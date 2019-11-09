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Instagram в тестовом режиме скроет лайки в соцсети в США

Социальная сеть Instagram на время скроет в США информацию о числе лайков, которые собирают публикации пользователей, сообщает издание Wired со ссылкой на гендиректора Instagram Адама Моссери.

Тестирование затронет только часть аккаунтов в США, отметил он.

"Я объявляю, что мы начнем тестирование (скрытых лайков - ИФ) в США на следующей неделе. Не на всей территории США", - заявил Моссери.

Количество поставленных лайков сможет увидеть только сам пользователь, сделавший публикацию. Остальные пользователи смогут увидеть информацию об одном или нескольких аккаунтах, оценивших публикацию, и надпись "и другие".

По словам гендиректора Instagram, отказываясь от демонстрации лайков, социальная сеть пытается снизить стремление к конкуренции среди пользователей и "дать им больше пространства, чтобы общаться".

В то же время, действия Instagram вызвали критику со стороны некоторых пользователей, которые полагают, что отсутствие лайков будет мешать популярным аккаунтам в заключении рекламных контрактов.

Социальная сеть уже протестировала нововведение в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.

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Тэги: США, INSTAGRAM, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]