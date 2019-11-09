Instagram в тестовом режиме скроет лайки в соцсети в США

Социальная сеть Instagram на время скроет в США информацию о числе лайков, которые собирают публикации пользователей, сообщает издание Wired со ссылкой на гендиректора Instagram Адама Моссери.
Тестирование затронет только часть аккаунтов в США, отметил он.
"Я объявляю, что мы начнем тестирование (скрытых лайков - ИФ) в США на следующей неделе. Не на всей территории США", - заявил Моссери.
Количество поставленных лайков сможет увидеть только сам пользователь, сделавший публикацию. Остальные пользователи смогут увидеть информацию об одном или нескольких аккаунтах, оценивших публикацию, и надпись "и другие".
По словам гендиректора Instagram, отказываясь от демонстрации лайков, социальная сеть пытается снизить стремление к конкуренции среди пользователей и "дать им больше пространства, чтобы общаться".
В то же время, действия Instagram вызвали критику со стороны некоторых пользователей, которые полагают, что отсутствие лайков будет мешать популярным аккаунтам в заключении рекламных контрактов.
Социальная сеть уже протестировала нововведение в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.
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