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СНГ 09.11.2019 18:27

Президент Украины поручил разработать стандарт новостей для СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий указ №837/2019 обнародован пресс-службой президента в субботу. Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", - говорится в тексте указа.

Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Кроме того, Кабмин должен предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СМИ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]