Республиканцы в США хотят опросить сына Байдена в рамках процедуры импичмента Трампа

Республиканцы в палате представителей США хотят, чтобы сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер - выступил на публичных слушаниях в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает в субботу телеканал Fox News.

В распоряжение телеканала попал список с именами людей, которых республиканцы хотели бы увидеть на слушаниях. Список сопровождает письмо республиканца Дэвина Нуньеса, члена комитета по разведке палаты представителей США, главе этого комитета Адаму Шиффу.

Республиканцы ожидают, что демократы "вызовут всех свидетелей..., чтобы гарантировать, что в рамках "расследования по импичменту", проводимого демократами, к президенту проявят справедливое отношение", говорится в письме.

Для того чтобы свидетелей вызвали для дачи показаний, требуется одобрение Шиффа и демократов в комитете, поэтому неясно, появятся ли какие-либо лица, перечисленные в списке, в Конгрессе, отмечает Fox News.

Хантер Байден - одна из ключевых фигур "украинского дела" в США.

Так, демократы инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа после того, как неизвестный информатор сообщил о том, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп убеждал его начать расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден.

Республиканцы хотят вызвать для публичной дачи показаний и информатора, чье имя до сих пор остается неизвестным. Шифф в последнее время заявлял, что в его показаниях нет необходимости.