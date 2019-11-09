Целью Ирана является спасение СВПД, поэтому дипломатия будет продолжена - замглавы МИД

Иран рассчитывает на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, намерен продолжать добиваться этого дипломатическими средствами, заявил замглавы МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Цель в том, чтобы спасти сделку, сохранить ее, а не убить ее. Поэтому мы даём достаточно времени, два месяца после каждого шага, чтобы дипломатические меры могли продолжаться. Это наша позиция, мы продолжим дипломатическую работу", - сказал Аракчи журналистам в кулуарах Московской конференции по нераспространению.
Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.
В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На этой неделе в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Харькове открылся культурный центр Азербайджана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Иордании в Баку
В Грузии резко упал импорт авиакеросина на фоне прекращения авиасообщения с Россией
Газпром осенью привлек у европейских банков 916 млн евро
Украина в январе-октябре снизила транзит нефти в Европу на 4,3%
Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд
Президент Алиев выделил более 19 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в центральной части Азербайджана
МВД разрабатывает эффективную систему выявления и наказания водителей-иностранцев - газета
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
В районе иракской военной базы упали не менее 17 ракет, жертв нет
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку