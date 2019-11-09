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Регион 09.11.2019 18:48

Целью Ирана является спасение СВПД, поэтому дипломатия будет продолжена - замглавы МИД

Иран рассчитывает на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, намерен продолжать добиваться этого дипломатическими средствами, заявил замглавы МИД исламской республики Аббас Аракчи.

"Цель в том, чтобы спасти сделку, сохранить ее, а не убить ее. Поэтому мы даём достаточно времени, два месяца после каждого шага, чтобы дипломатические меры могли продолжаться. Это наша позиция, мы продолжим дипломатическую работу", - сказал Аракчи журналистам в кулуарах Московской конференции по нераспространению.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На этой неделе в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

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Тэги: ИРАН, МИД, СВПД, ЦЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]