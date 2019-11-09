Генсек СЕ посетит 11 ноября Тбилиси в связи с переходом к Грузии председательства в Комитете министров

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в понедельник посетит с визитом Грузию, сообщает в субботу грузинский МИД.

По информации внешнеполитического ведомства, визит связан с предстоящим переходом к Грузии председательства в Комитете министров Совета Европы.

Страны-председатели Комитета министров меняются по принципу ротации в алфавитном порядке каждые полгода. Председательство к Грузии в текущем месяце перейдет от Франции.

Как отмечают в ведомстве, в рамках визита Пейчинович-Бурич встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и главой МИД Давидом Залкалиани.

В сообщении говорится, что в рамках визита состоится официальная презентация плана действий Совета Европы для Грузии на 2020-2023 годы.

"План действий направлен на еще большее сближение Грузии с европейскими стандартами в сферах защиты прав человека, демократии и верховенства права", - заявляют в МИД.