Генсек СЕ посетит 11 ноября Тбилиси в связи с переходом к Грузии председательства в Комитете министров

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в понедельник посетит с визитом Грузию, сообщает в субботу грузинский МИД.
По информации внешнеполитического ведомства, визит связан с предстоящим переходом к Грузии председательства в Комитете министров Совета Европы.
Страны-председатели Комитета министров меняются по принципу ротации в алфавитном порядке каждые полгода. Председательство к Грузии в текущем месяце перейдет от Франции.
Как отмечают в ведомстве, в рамках визита Пейчинович-Бурич встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и главой МИД Давидом Залкалиани.
В сообщении говорится, что в рамках визита состоится официальная презентация плана действий Совета Европы для Грузии на 2020-2023 годы.
"План действий направлен на еще большее сближение Грузии с европейскими стандартами в сферах защиты прав человека, демократии и верховенства права", - заявляют в МИД.
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