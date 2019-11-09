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Регион 09.11.2019 20:40

Генсек СЕ посетит 11 ноября Тбилиси в связи с переходом к Грузии председательства в Комитете министров

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в понедельник посетит с визитом Грузию, сообщает в субботу грузинский МИД.

По информации внешнеполитического ведомства, визит связан с предстоящим переходом к Грузии председательства в Комитете министров Совета Европы.

Страны-председатели Комитета министров меняются по принципу ротации в алфавитном порядке каждые полгода. Председательство к Грузии в текущем месяце перейдет от Франции.

Как отмечают в ведомстве, в рамках визита Пейчинович-Бурич встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и главой МИД Давидом Залкалиани.

В сообщении говорится, что в рамках визита состоится официальная презентация плана действий Совета Европы для Грузии на 2020-2023 годы.

"План действий направлен на еще большее сближение Грузии с европейскими стандартами в сферах защиты прав человека, демократии и верховенства права", - заявляют в МИД.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СЕ, ГЕНСЕК, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]