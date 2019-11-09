СВПД закончит свое действие за несколько месяцев до выборов в США, если ситуация не улучшится - замглавы МИД Ирана

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке может прекратить действие уже за несколько месяцев до выборов в США, если ситуация вокруг сделки не улучшится, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Ещё целый год до выборов в США, но если мы не сможем найти решение по СВПД и текущему кризису в ближайшие месяцы, я думаю, что вскоре мы дойдем до окончания СВПД - за месяцы до выборов в США", - сказал Аракчи на Московской конференции по нераспространению.

Отвечая на вопрос о том, может ли Иран продолжить выполнять СВПД до выборов в США в надежде на то, что в Соединённых Штатах будет избран демократический кандидат, который изменит политику в этом вопросе, Аракчи отметил, что "не ориентируется на выборы в США в вопросах национальной безопасности".

"Мы реализуем свою политику вне зависимости от того, кого выберут на следующих выборах в Соединённых Штатах", - сказал он.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На этой неделе в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.