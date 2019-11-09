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Регион 09.11.2019 22:13

СВПД закончит свое действие за несколько месяцев до выборов в США, если ситуация не улучшится - замглавы МИД Ирана

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке может прекратить действие уже за несколько месяцев до выборов в США, если ситуация вокруг сделки не улучшится, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Ещё целый год до выборов в США, но если мы не сможем найти решение по СВПД и текущему кризису в ближайшие месяцы, я думаю, что вскоре мы дойдем до окончания СВПД - за месяцы до выборов в США", - сказал Аракчи на Московской конференции по нераспространению.

Отвечая на вопрос о том, может ли Иран продолжить выполнять СВПД до выборов в США в надежде на то, что в Соединённых Штатах будет избран демократический кандидат, который изменит политику в этом вопросе, Аракчи отметил, что "не ориентируется на выборы в США в вопросах национальной безопасности".

"Мы реализуем свою политику вне зависимости от того, кого выберут на следующих выборах в Соединённых Штатах", - сказал он.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На этой неделе в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

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Тэги: ИРАН, МИД, СВПД, ДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]