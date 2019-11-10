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Дальнее зарубежье 10.11.2019 09:45

Десятки тысяч человек отпраздновали юбилей падения Берлинской стены у Бранденбургских ворот

Десятки тысяч человек отпраздновали тридцать лет со дня падения Берлинской стены на концерте у Бранденбургских ворот, точное число участников пока не известно, сообщил корреспондент "Интерфакса"

На концерте выступили старые популярные группы из ГДР, современные танцевальные коллективы, оркестр под управлением Даниэля Баренбойма и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - он произнес речь.

По его словам, 30 лет назад "мужественные люди из ГДР написали историю", за это вся страна благодарна им до сих пор. В то же время, по его словам, за последние годы в стране возникли новые стены - "стены из страха, стены из злобы и ненависти. Стены молчания и отчуждения". Он призвал эти стены "снести".

Официальная часть праздника прошла в музее Берлинской стены на улице Бернауэр штрассе, в ней приняли участие президенты Словакии, Польши, Чехии и Венгрии, вместе с канцлером Ангелой Меркель они посетили памятные места.

"Девятое ноября, с которым особенным образом связаны как страшные, так и счастливые моменты нашей истории, напоминает нам, что мы должны сплоченно противостоять ненависти, расизму и антисемитизму", - сказала Меркель, выступая с речью на дневном мероприятии в церкви. 9 ноября 1938 года в Германии произошли еврейские погромы, известные как "хрустальная ночь".

Берлинскую стену власти ГДР начали строить 13 августа 1961 года, в этот день по Берлину начали протягивать колючую проволоку внутригородской границы. Проволока очень быстро превратилась в сложнейшее заградительное сооружение, кольцом окружившее западную часть столицы: оно включало рвы, заграждения против проезда автомобилей, систему использования тренированных собак и наблюдательные вышки. Затем заграждение провели и укрепили по всей границе ГДР и ФРГ. Разделение таким образом в Германии просуществовало до 1989 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, СТЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]