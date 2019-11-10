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Дальнее зарубежье 10.11.2019 10:31

В Афганистане ликвидированы два местных лидера "Талибан"

В ходе столкновения с правительственными силами в провинции Фарьяб были убиты судья элитного подразделения "Красная бригада" в четырех уездах провинции движения "Талибан" Мавлави Мухаммад Рахим, командир подразделения "Красная бригада" по уезду Кургхан Фида Мухаммад и двое сопровождавших их боевика - граждан Узбекистана, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.

По его словам, в ходе боестолкновения, которое произошло в субботу на территории уезда Кургхан были убиты еще пять местных боевиков талибов. Резаи отметил, что с начала контртеррористической операции "Шохин-607", начавшейся в провинции Фарьяб 7 ноября под руководством командующего 209 корпусом Вали Мухуммада Ахмадзая, ликвидировано более 40 боевиков, в том числе и 7 командиров террористов.

Накануне пресс-центр Минобороны Афганистана сообщил, что за субботу в провинциях Урузган, Логар и Кандагар ликвидировано 65 террористов.

"В результате спецоперации афганской национальной армии в уезде Гирзаб провинции Урузган ликвидировано 43 талиба, изъято большое количество оружия и боеприпасов. В 18 часов на территории уезда Мохаммад-Ага провинции Логар был нанесен авиаудар, в результате которого четыре террориста были убиты. В результате боестолкновения на территории уезда Шахвали Кот провинции Кандагар убито 18 террористов, один боевик ранен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе боестолкновений погибли трое солдат афганской армии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ЛИДЕРЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]