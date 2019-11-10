В ходе столкновения с правительственными силами в провинции Фарьяб были убиты судья элитного подразделения "Красная бригада" в четырех уездах провинции движения "Талибан" Мавлави Мухаммад Рахим, командир подразделения "Красная бригада" по уезду Кургхан Фида Мухаммад и двое сопровождавших их боевика - граждан Узбекистана, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.

По его словам, в ходе боестолкновения, которое произошло в субботу на территории уезда Кургхан были убиты еще пять местных боевиков талибов. Резаи отметил, что с начала контртеррористической операции "Шохин-607", начавшейся в провинции Фарьяб 7 ноября под руководством командующего 209 корпусом Вали Мухуммада Ахмадзая, ликвидировано более 40 боевиков, в том числе и 7 командиров террористов.

Накануне пресс-центр Минобороны Афганистана сообщил, что за субботу в провинциях Урузган, Логар и Кандагар ликвидировано 65 террористов.

"В результате спецоперации афганской национальной армии в уезде Гирзаб провинции Урузган ликвидировано 43 талиба, изъято большое количество оружия и боеприпасов. В 18 часов на территории уезда Мохаммад-Ага провинции Логар был нанесен авиаудар, в результате которого четыре террориста были убиты. В результате боестолкновения на территории уезда Шахвали Кот провинции Кандагар убито 18 террористов, один боевик ранен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе боестолкновений погибли трое солдат афганской армии.