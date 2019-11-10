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Дальнее зарубежье 10.11.2019 11:18

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.

В выборах принимают участие пять партий: Правящая социалистическая партия, ультраправая партия Vox, консервативная "Народная партия", левая партия "Подемос" и либеральная партия "Граждане".

Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным за неделю до выборов в газете "Паис", ультраправая Vox, лидером которой является Сантьяго Абаскаль, может почти удвоить представительство в новом составе парламента и получить 46 мест, против нынешних 24-х.

Хорошие перспективы и у консервативной "Народной партии" во главе с Пабло Касадо, число депутатов которой в новом составе парламента может превысить 90 человек, по сравнению с 66 парламентариями сейчас.

Правящая Соцпартия и.о. премьер-министра Педро Санчеса, согласно данным опроса, может потерять несколько мест и провести в парламент 121 депутата, в то время как в нынешнем составе парламента она представлена 123 депутатами.

Потеряет, согласно прогнозам, и левая партия "Подемос", которая сейчас представлена 42 депутатами, а в новом составе может получить максимум 31 место.

Наибольшая неудача может ждать либеральную партию "Граждане", представительство которой в новом составе парламента может сократиться с 57 до 14 депутатов.

Несмотря на возможный перевес испанских социалистов в новом составе парламента, у них так и не будет большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства даже в случае создания коалиции с другими партиями. Таким образом, в стране вновь может быть сформировано правительство меньшинства.

Это вторые внеочередные выборы за год. Предыдущие выборы прошли в апреле, когда социалисты Санчеса одержали победу, но не смогли заручиться поддержкой большинства. С тех пор лидер социалистов вел коалиционные переговоры, которые так и завершились неудачей.

В июле депутаты парламента дважды провалили попытки утверждения Санчеса премьером ввиду безуспешности переговоров социалистов и представителей "Подемос".

Испанский король Филипп VI в свою очередь принял решение более не выдвигать какие-либо кандидатуры на должность премьера, в связи с чем и было решено провести внеочередные выборы.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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