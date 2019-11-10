Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.
В выборах принимают участие пять партий: Правящая социалистическая партия, ультраправая партия Vox, консервативная "Народная партия", левая партия "Подемос" и либеральная партия "Граждане".
Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным за неделю до выборов в газете "Паис", ультраправая Vox, лидером которой является Сантьяго Абаскаль, может почти удвоить представительство в новом составе парламента и получить 46 мест, против нынешних 24-х.
Хорошие перспективы и у консервативной "Народной партии" во главе с Пабло Касадо, число депутатов которой в новом составе парламента может превысить 90 человек, по сравнению с 66 парламентариями сейчас.
Правящая Соцпартия и.о. премьер-министра Педро Санчеса, согласно данным опроса, может потерять несколько мест и провести в парламент 121 депутата, в то время как в нынешнем составе парламента она представлена 123 депутатами.
Потеряет, согласно прогнозам, и левая партия "Подемос", которая сейчас представлена 42 депутатами, а в новом составе может получить максимум 31 место.
Наибольшая неудача может ждать либеральную партию "Граждане", представительство которой в новом составе парламента может сократиться с 57 до 14 депутатов.
Несмотря на возможный перевес испанских социалистов в новом составе парламента, у них так и не будет большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства даже в случае создания коалиции с другими партиями. Таким образом, в стране вновь может быть сформировано правительство меньшинства.
Это вторые внеочередные выборы за год. Предыдущие выборы прошли в апреле, когда социалисты Санчеса одержали победу, но не смогли заручиться поддержкой большинства. С тех пор лидер социалистов вел коалиционные переговоры, которые так и завершились неудачей.
В июле депутаты парламента дважды провалили попытки утверждения Санчеса премьером ввиду безуспешности переговоров социалистов и представителей "Подемос".
Испанский король Филипп VI в свою очередь принял решение более не выдвигать какие-либо кандидатуры на должность премьера, в связи с чем и было решено провести внеочередные выборы.
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