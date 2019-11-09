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Дальнее зарубежье 09.11.2019 23:40

Афганские военные сообщили о ликвидации 65 террористов за день

За прошедший день в провинциях Урузган, Логар и Кандагар ликвидировано 65 террористов, сообщает Минобороны Афганистана в субботу.

"В результате спецоперации афганской национальной армии в уезде Гирзаб провинции Урузган ликвидировано 43 талиба ("Талибан" - запрещённая в РФ террористическая организация - "ИФ"), изъято большое количество оружия и боеприпасов. В 18 часов на территории уезда Мохаммад-Ага провинции Логар был нанесен авиаудар, в результате которого четыре террориста были убиты. В результате боестолкновения на территории уезда Шахвали Кот провинции Кандагар убито 18 террористов, один боевик ранен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе боестолкновений погибли трое солдат афганской армии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]