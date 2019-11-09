Афганские военные сообщили о ликвидации 65 террористов за день

За прошедший день в провинциях Урузган, Логар и Кандагар ликвидировано 65 террористов, сообщает Минобороны Афганистана в субботу.
"В результате спецоперации афганской национальной армии в уезде Гирзаб провинции Урузган ликвидировано 43 талиба ("Талибан" - запрещённая в РФ террористическая организация - "ИФ"), изъято большое количество оружия и боеприпасов. В 18 часов на территории уезда Мохаммад-Ага провинции Логар был нанесен авиаудар, в результате которого четыре террориста были убиты. В результате боестолкновения на территории уезда Шахвали Кот провинции Кандагар убито 18 террористов, один боевик ранен", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в ходе боестолкновений погибли трое солдат афганской армии.
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