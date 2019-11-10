Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0267 GBR   2.1781 TRY   0.2955

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.15 0.80 Brent 62.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.11.2019 13:30

Более сотни боеприпасов времен Второй мировой войны обнаружено в Киеве возле строящегося путепровода

Мер Киева Виталий Кличко сообщил о найденном вблизи Шулявского моста складе с более чем сотней боеприпасов времен Второй мировой войны.

"76 лет назад в эти дни Киев освободили от фашистских захватчиков, но эхо тех событий тревожит киевлян до сих пор. Как, например, опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой войны", - написал Кличко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил работу спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по оперативному изъятию и вывозу боеприпасов на полигон для дальнейшего уничтожения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИЕВ, ПУТЕПРОВОД, БОЕПРИПАСЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]