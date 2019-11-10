Более сотни боеприпасов времен Второй мировой войны обнаружено в Киеве возле строящегося путепровода

Мер Киева Виталий Кличко сообщил о найденном вблизи Шулявского моста складе с более чем сотней боеприпасов времен Второй мировой войны.
"76 лет назад в эти дни Киев освободили от фашистских захватчиков, но эхо тех событий тревожит киевлян до сих пор. Как, например, опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой войны", - написал Кличко на своей странице в Фейсбуке.
Он отметил работу спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по оперативному изъятию и вывозу боеприпасов на полигон для дальнейшего уничтожения.
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