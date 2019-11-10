Путин и Эрдоган по телефону обсудили ход выполнения меморандума РФ и Турции по Сирии - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ход выполнения меморандума по Сирии, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. это так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры в ходе телефонного разговора выполнение сочинского меморандума.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Договоренности России и Турции по Сирии обеспечивают прекращение кровопролития и противоречивой военной операции Анкары, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Те действия, которые будут предприниматься, те обязательства, которые в рамках этого меморандума, обеспечивают прекращение кровопролития, прекращение операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире и, что очень важно, выход сирийских пограничников на границу", - сказал он журналистам по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Это - вещь, о которой мы давно говорили и подчеркивали, что решение проблемы, связанной с курдами и их чаяниями, невозможно без восстановления контроля Сирийской Арабской Республики, законного правительства Сирии над всей протяженностью границы", - продолжил он.

По словам Лаврова, "в этом направлении сделан очень важный и качественный шаг".