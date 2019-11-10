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Регион 10.11.2019 21:45

Каждый второй российский турист берет с собой еду в самолет

Половина российских туристов запасается едой на время полета, показал опрос, проведенный поисковиком билетов Aviasales.

"52% авиапассажиров проносят на борт самолета шоколадки, фрукты и бутерброды, остальные - только воду, которую купили в магазинах Duty Free", - рассказал PR-директор сервиса Янис Дзенис.

По его словам, продуктовую запасливость туристы объясняют тем, что на коротких перелетах в авиакомпаниях не предусмотрено питание, а если предусмотрено - то за отдельную плату. Поэтому пассажиры, чтобы сэкономить и точно поесть во время авиапутешествия, вынуждены заранее купить еду в магазине.

Согласно результатам опроса, самыми популярными продуктами для перекуса во время полета оказались мандарины, шоколадные батончики, печенье, орехи, сухофрукты, пирожки, сырники, круассаны, бутерброды и конфеты.

Некоторые родители, путешествующие с детьми, питаются детскими пюре и питьевыми молочными кашами, так как им разрешают проносить их на борт.

"Опытные пассажиры советуют брать с собой еду на рейсы лоукостеров, где даже чашка чая может стоить три евро. Кроме того, некоторые россияне используют продовольственные запасы и во время самого отпуска, например, в таких дорогих странах, как США, Израиль и Эмираты. Так, одна девушка призналась, что три дня питалась привезенными с собой протеиновыми батончиками и вялеными бананами в шоколаде", - отметил Дзенис.

Кроме того, туристы рекомендуют планировать перекус во время длительных пересадок, так как не все авиакомпании выдают бесплатные ваучеры на питание в кафе в аэропортах. Советуют также иметь пустые бутылки для воды, поскольку в некоторых аэропортах установлены бесплатные питьевые фонтаны.

В ходе исследования были опрошены 55 тыс. пользователей Aviasales.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, САМОЛЕТ, ПИТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]