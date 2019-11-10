Каждый второй российский турист берет с собой еду в самолет

Половина российских туристов запасается едой на время полета, показал опрос, проведенный поисковиком билетов Aviasales.
"52% авиапассажиров проносят на борт самолета шоколадки, фрукты и бутерброды, остальные - только воду, которую купили в магазинах Duty Free", - рассказал PR-директор сервиса Янис Дзенис.
По его словам, продуктовую запасливость туристы объясняют тем, что на коротких перелетах в авиакомпаниях не предусмотрено питание, а если предусмотрено - то за отдельную плату. Поэтому пассажиры, чтобы сэкономить и точно поесть во время авиапутешествия, вынуждены заранее купить еду в магазине.
Согласно результатам опроса, самыми популярными продуктами для перекуса во время полета оказались мандарины, шоколадные батончики, печенье, орехи, сухофрукты, пирожки, сырники, круассаны, бутерброды и конфеты.
Некоторые родители, путешествующие с детьми, питаются детскими пюре и питьевыми молочными кашами, так как им разрешают проносить их на борт.
"Опытные пассажиры советуют брать с собой еду на рейсы лоукостеров, где даже чашка чая может стоить три евро. Кроме того, некоторые россияне используют продовольственные запасы и во время самого отпуска, например, в таких дорогих странах, как США, Израиль и Эмираты. Так, одна девушка призналась, что три дня питалась привезенными с собой протеиновыми батончиками и вялеными бананами в шоколаде", - отметил Дзенис.
Кроме того, туристы рекомендуют планировать перекус во время длительных пересадок, так как не все авиакомпании выдают бесплатные ваучеры на питание в кафе в аэропортах. Советуют также иметь пустые бутылки для воды, поскольку в некоторых аэропортах установлены бесплатные питьевые фонтаны.
В ходе исследования были опрошены 55 тыс. пользователей Aviasales.
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