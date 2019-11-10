Протестующие в Боливии блокировали работу основных общенациональных телерадиоканалов

МИД Боливии назвал очередным свидетельством притеснения прав человека и нарушения принципа свободы прессы нападения групп оппозиционеров на офисы телерадиокомпаний в ряде городов страны, в том числе и в отношении основных общенациональных каналов телевидения и радиовещания в административной столице Боливии Ла-Пасе.
"МИД Боливии извещает международное сообщество о том, что 9 ноября группы радикалов, возглавляемые общественными активистами при поддержке руководителей оппозиционных политических партий организовали манифестации вблизи офисов государственных и частных СМИ, нападали на работников и журналистов, вынудив их покинуть рабочие места и прекратить вещание", - говорится в сообщении, распространенном боливийским внешнеполитическим ведомством.
"Сопровождаемые насилием выступления идут вразрез с призывами президента Эво Моралеса, который предложил начать политический диалог для того, чтобы вернуть страну к миру, защитить демократию, верховенство права и, прежде всего, единство и жизни боливийцев", - отмечается в документе.
В ночь на воскресенье толпы протестующих взяли в осаду центральные офисы общенациональной государственной радиостанции Radio Patria Nueva и общенационального государственного телеканала Bolivia TV в Ла-Пасе. Эти СМИ были вынуждены прекратить все информационное вещание и передают в эфир только музыку и фильмы.
Сообщается, что аналогичные действия предприняты и в отношении телерадиокомпании Mega, которая принадлежит Саулю Агилару, главе администрации города Оруро - столицы одноименного департамента.
Кроме того, в Оруро группы агрессивно настроенных людей подожгли дом губернатора департамента Оруро Виктора Васкеса, а также разграбили и подожгли дом сестры президента страны Эстер Моралес.
На фоне сложной общественно-политической ситуации представители оппозиции - лидер "Гражданского сообщества" Карлос Месса, вышедший по итогам президентских выборов 20 октября на второе место, и руководитель движения "Боливия говорит нет" Оскар Ортис - отказались от каких-либо переговоров с Моралесом.
По данным Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, Моралес на выборах президента 20 октября получил 47,07%, а Меса - 36,51% голосов. Отрыв в более чем 10 процентных пунктов позволил объявить Моралеса победителем в первом туре.
Меса и его сторонники заявляют о фактах мошенничества и требуют проведения второго тура, не принимая результаты первого.
В ночь на 22 октября в ряде городов Боливии начались беспорядки, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах президента.
В Организации американских государств и в ЕС полагают, что лучшим исходом для проведения ситуации в Боливии в норму стал бы второй тур выборов.
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