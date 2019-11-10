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Дальнее зарубежье 10.11.2019 15:22

В США проверят Goldman Sachs после твитов о дискриминации пользователей Apple Card

Goldman Sachs Group Inc. подвергнется проверке в США после серии сообщений в твиттере о гендерной дискриминации при назначении кредитных лимитов по карте Apple Card, сообщает Bloomberg.

Скандал начался с нескольких твитов Дэвида Хайнмайера Хэнсона, который заявил, что его жена получила в двадцать раз меньший кредитный лимит, хотя у нее кредитная история лучше.

В комментариях к первому сообщению Хэнсона сооснователь Apple Стив Возняк написал, что у него и его жены была похожая ситуация и он получил в десять раз больший кредитный лимит.

Пресс-секретарь Goldman Sachs Эндрю Уилльямс заявил, что кредитные лимиты определяются по уровню платежеспособности человека, вне зависимости от пола, возраста, расы или сексуальной ориентации. Хэнсон же отреагировал на комментарий компании и заявил, что слова Уилльямса не объясняют, почему после шумихи в твиттере его жене тут же повысили кредитный лимит без дополнительных документов.

Между тем департаменте финансовых услуг штата Нью‑Йорк подчеркнули, что существование любого алгоритма, ущемляющего права женщин, противоречит законам штата. Будет проведено расследование.

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Тэги: GOLDMAN SACHS, APPLE CARD, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]