Голливудский актер Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе более 60 лет назад, вошел в актерский состав фильма "В поисках Джека", актер будет "воссоздан" с помощью компьютерной графики.

Актер сыграет второстепенного персонажа Рогана в экранизация одноименного романа Гарета Крокера. Сюжет фильма рассказывает о десяти тысячах военных собак, брошенных в конце войны во Вьетнаме. Сьемки картины начнутся в ноябре 2019 года, выход в прокат запланирован на осень 2020.

Над созданием Джеймса Дина работают две студии VFX Imagine Engine и VFX MOI Worldwide. Тело будет полностью воссоздано на компьютере, а озвучит его другой актер. Права на использование образа Дина были выкуплены компанией у его семьи.

Как отметил в интервью The Hollywood Reporter режиссер Антон Эрнст, который работал над проектом вместе с Тати Голых, "мы долго искали идеального актера на роль Рогана и после нескольких месяцев поисков остановились на Джеймсе Дине".

В 1955 году Джеймс Дин погиб в автокатастрофе, ему было 24 года. Всего актер успел сняться в трех полнометражных картинах. Зрителям он известен благодаря своим ролям в фильмах "Гигант" и "К востоку от рая", за которые его номинировали на премию "Оскар" посмертно.