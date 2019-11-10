"Подпольное казино" XVII века обнаружено в Пскове

Псковские археологи обнаружили "подпольное казино" второй половины XVII века, сообщает Археологический центр Псковской области.

В раскопе в центре Пскова на месте бывшей ТЭЦ найдена скамья, на которой расчерчено поле для игры в алькерк - разновидности "Мельницы".

"В царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие", - пояснили археологи.

По словам экспертов, в случае визита незваных гостей на игровое поле на скамью можно было просто сесть или быстро накрыть его тряпицей, скрыв от чужих глаз. "В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь - еще одно доказательство разнообразного времяпровождение псковичей", - поделились археологи.

Археологические работы на территории бывшей ТЭЦ у Мстиславской башни были начаты в конце полевого сезона 2016 года. На месте бывшей теплоэлектростанции на берегу реки Великой строится жилой комплекс. ТЭЦ была построена в 30-х годах прошлого века. В настоящее время памятник культуры регионального значения - единственный в Пскове пример производственного здания в стиле конструктивизма.