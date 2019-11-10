Новым послом Ирана в Москве станет бывший депутат Казем Джалили, заявляют в Тегеране

Меджлис (парламент) Исламской республики Иран в воскресенье принял отставку депутата от Тегерана Казема Джалили в связи с его назначением следующим иранским послом в России.

По данным иранского информационного портала "Этемад", отставку поддержали 146 парламентариев, против высказались 58, девять человек воздержались.

Председатель меджлиса Али Лариджани высоко оценил работу Казема Джалили в парламенте и пожелал ему успехов в новой должности.

Лариджани также выразил надежду на то, что Джалали будет играть эффективную роль в укреплении стратегических отношений между двумя странами, отмечает "Этемад".