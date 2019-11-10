Саудовская Аравия может продать до 0,5% акций Saudi Aramco индивидуальным инвесторам в ходе IPO

Саудовская Аравия может продать индивидуальным инвесторам до 0,5% акций нефтяной госкомпании Saudi Aramco в ходе ее предстоящего IPO, сообщается в проспекте к размещению.

Сбор заявок на акции компании начнется, согласно документу, 17 ноября, для индивидуальных инвесторов он продлится до 28 ноября, для институциональных - до 4 декабря. Цена размещения официально будет объявлена 5 декабря.

Какой именно объем бумаг будет предложен инвесторам и какая доля акций будет находится в свободном обращении по итогам сделки, в проспекте не раскрывается, лишь отмечается, что эти параметры будут определены по итогам сбора заявок от инвесторов.

Уставный капитал Saudi Aramco составляет 60 млрд саудовских риалов (около $16 млрд) и разделён на 200 млрд обыкновенных акций. Компания на 100% принадлежит государству.

В конце прошлой недели Саудовская Аравия официально объявила о планах размещения акций Saudi Aramco на местной бирже - Tadawul.

IPO Saudi Aramco, как ожидается, будет крупнейшим в истории (на данный момент им является размещение Alibaba на $25 млрд, состоявшееся в 2014 году). Акции в ходе размещения будет продавать правительство Саудовской Аравии, сама компания средств от размещения не получит.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания может провести первую часть IPO на местной бирже в два этапа, продав 1% акций в Эр-Рияде в 2019 году и еще 1% - в 2020 году. Следующей стадией станет листинг на одной из международных бирж, среди возможных вариантов - Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Токио.

Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 года, когда о планах провести IPO заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.