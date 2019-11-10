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ТЭК 10.11.2019 12:48

Саудовская Аравия может продать до 0,5% акций Saudi Aramco индивидуальным инвесторам в ходе IPO

Саудовская Аравия может продать индивидуальным инвесторам до 0,5% акций нефтяной госкомпании Saudi Aramco в ходе ее предстоящего IPO, сообщается в проспекте к размещению.

Сбор заявок на акции компании начнется, согласно документу, 17 ноября, для индивидуальных инвесторов он продлится до 28 ноября, для институциональных - до 4 декабря. Цена размещения официально будет объявлена 5 декабря.

Какой именно объем бумаг будет предложен инвесторам и какая доля акций будет находится в свободном обращении по итогам сделки, в проспекте не раскрывается, лишь отмечается, что эти параметры будут определены по итогам сбора заявок от инвесторов.

Уставный капитал Saudi Aramco составляет 60 млрд саудовских риалов (около $16 млрд) и разделён на 200 млрд обыкновенных акций. Компания на 100% принадлежит государству.

В конце прошлой недели Саудовская Аравия официально объявила о планах размещения акций Saudi Aramco на местной бирже - Tadawul.

IPO Saudi Aramco, как ожидается, будет крупнейшим в истории (на данный момент им является размещение Alibaba на $25 млрд, состоявшееся в 2014 году). Акции в ходе размещения будет продавать правительство Саудовской Аравии, сама компания средств от размещения не получит.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания может провести первую часть IPO на местной бирже в два этапа, продав 1% акций в Эр-Рияде в 2019 году и еще 1% - в 2020 году. Следующей стадией станет листинг на одной из международных бирж, среди возможных вариантов - Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Токио.

Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 года, когда о планах провести IPO заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ARAMCO, IPO


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]