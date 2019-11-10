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Дальнее зарубежье 10.11.2019 13:45

В Алабаме мужчина проткнул "малыша Трампа"

Мужчина проткнул ножом шестиметрового "малыша Трампа" - воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа как младенца и ставший символом протеста против его руководства. Инцидент произошел в Таскалусе, штат Алабама, во время посещения американским лидером игры между командами Crimson Tide и Tigers, сообщает в воскресенье телеканал CNN.

Организаторы акции с "малышом Трампом" рассказали, что мужчина оказался недоволен их действиями. Он подбежал к шару, сделал в нем отверстие и попытался скрыться. Его задержали полицейские.

Шар появился на футбольном матче между командами университетов Алабамы и Луизианы. Акция прошла примерно в полутора километрах от стадиона Брайант-Денни, где находился Трамп.

По данным канала, для того, чтобы "малыш Трамп" появился в Таскалусе, организаторы объявили сбор средств через GoFundMe. В итоге они собрали $7 882 за два дня, в то время как запрашиваемая сумма составляла $4 тыс.

Воздушный шар с Трампом-младенцем стал известен как символ протеста против президента США в июле 2018 года: тогда он был запущен активистами, выступавшими против визита Трампа в Великобритани.

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Тэги: США, АЛАБАМА, МАЛЫШ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]