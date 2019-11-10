Лидеры основных партий Испании проголосовали на досрочных выборах

Представители основных политических партий Испании проголосовали на досрочных всеобщих выборах в первые часы работы избирательных участков, информирует в воскресенье испанская пресса.
И.о. премьер-министра социалист Педро Санчес призвал всех испанцев исполнить свой долг и принять участие в выборах. "Мы должны использовать наше право на голосование. Сегодняшнее голосование определит, какой будет Испания завтра", - сказал он журналистам на избирательном участке, воздержавшись от комментариев относительно возможных альянсов с другими партиями по итогам выборов.
Лидер левого объединения "Подемос" Пабло Иглесиас заявил, что его партия готова протянуть руку социалистам: "Мы намерены протянуть руку социалистам. Мы полагаем, что энергия "Подемос" и опыт социалистов смогут вывести нашу страну на эталонный уровень в сфере социальной политики". Иглесиас также отметил высокую явку избирателей на нынешних выборах.
К участию в выборах призвал избирателей и лидер консервативной Народной партии Пабло Касадо. "Я хочу обратиться к испанцам и отметить важность участия в выборах. Мы должны попытаться обеспечить гарантии политической стабильности", - сказал он журналистам на избирательном участке.
Во вторых за нынешний год внеочередных выборах в Испании смогут принять участие 37 млн подданных страны. По всей Испании открыты почти 60 тыс. избирательных участков.
Предыдущие внеочередные выборы прошли в апреле, когда социалисты Санчеса одержали победу, но не смогли заручиться поддержкой большинства. С тех пор лидер социалистов вел коалиционные переговоры, которые так и не завершились удачей.
В июле депутаты парламента дважды провалили попытки утверждения Санчеса премьером ввиду безуспешности переговоров социалистов и представителей "Подемос".
Испанский король Филипп VI в свою очередь принял решение более не выдвигать какие-либо кандидатуры на должность премьера, в связи с чем и были объявлены внеочередные выборы.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Запасы Saudi Aramco по системе SPE-PRMS на конец 2018г составили 336,2 млрд б.н.э. - проспект
На АЭС в Бушере заложен фундамент второго энергоблока
Иран увеличил разведанные запасы нефти на треть благодаря новому месторождению
Актер Джеймс Дин "сыграет" в фильме через 65 лет после своей гибели
Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд
Президент Алиев выделил более 19 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в центральной части Азербайджана
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку