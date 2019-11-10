Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0267 GBR   2.1781 TRY   0.2955

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.15 0.80 Brent 62.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.11.2019 15:11

Иран увеличил разведанные запасы нефти на треть благодаря новому месторождению

Новое нефтяное месторождение открыто на юге Ирана, сообщил в воскресенье президент Исламской республики Хасан Рухани.

"Я информирую Белый дом, что в то время, как вы вводите санкции в отношении экспорта иранской нефти, рабочие и инженеры нашей страны открыли месторождение, содержащее 53 млрд баррелей нефтяных резервов", - приводит слова иранского президента агентство Мехр.

По словам Рухани, новое месторождение расположено в провинции Хузестан на площади 24 тыс. кв.км.

Агентство отмечает, что после открытия этого месторождения нефтяные запасы Ирана увеличились на треть. Теперь Иран располагает примерно 150 млрд баррелями разведанных запасов нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Дальнейшее сокращение нефтедобычи будет согласовано на следующем заседании ОПЕК - иранский министр Тегерану удаётся обходить американские санкции - официальный представитель ИРИ Иранский министр сообщил об увеличении нефтяного экспорта Министр нефти Ирана: надеюсь, все страны Персидского залива будут пытаться снизить трения, но Иран увеличивает безопасность нефтяных объектов Турция не намерена отказываться от закупок у Ирана нефти и газа - Эрдоган Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]