Иран увеличил разведанные запасы нефти на треть благодаря новому месторождению

Новое нефтяное месторождение открыто на юге Ирана, сообщил в воскресенье президент Исламской республики Хасан Рухани.
"Я информирую Белый дом, что в то время, как вы вводите санкции в отношении экспорта иранской нефти, рабочие и инженеры нашей страны открыли месторождение, содержащее 53 млрд баррелей нефтяных резервов", - приводит слова иранского президента агентство Мехр.
По словам Рухани, новое месторождение расположено в провинции Хузестан на площади 24 тыс. кв.км.
Агентство отмечает, что после открытия этого месторождения нефтяные запасы Ирана увеличились на треть. Теперь Иран располагает примерно 150 млрд баррелями разведанных запасов нефти.
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