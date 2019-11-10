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Дальнее зарубежье 10.11.2019 20:14

Гражданин РФ, убивший австралийского бизнесмена, найден мертвым в Сиднее

В одном из парков в южной части австралийского города Сиднея обнаружено тело человека, убившего на прошлой неделе австралийского бизнесмена Альберта Метледжа, сообщает в воскресенье австралийская телерадиокорпорация ABC.

По первоначальным данным, речь идет о 49-летнем гражданине России Владимире Кондакове, который в среду на этой неделе нанес смертельное ножевое ранение 76-летнему Метледжу на строительной площадке в пригороде Аделаиды Сент-Питерсе. Вероятно, подозреваемый и убитый были знакомы друг с другом.

Кондаков также нанес ножевое ранение сыну Метледжа. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРАЛИЯ, РОССИЯНИН, УБИЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]