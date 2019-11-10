Гражданин РФ, убивший австралийского бизнесмена, найден мертвым в Сиднее

В одном из парков в южной части австралийского города Сиднея обнаружено тело человека, убившего на прошлой неделе австралийского бизнесмена Альберта Метледжа, сообщает в воскресенье австралийская телерадиокорпорация ABC.
По первоначальным данным, речь идет о 49-летнем гражданине России Владимире Кондакове, который в среду на этой неделе нанес смертельное ножевое ранение 76-летнему Метледжу на строительной площадке в пригороде Аделаиды Сент-Питерсе. Вероятно, подозреваемый и убитый были знакомы друг с другом.
Кондаков также нанес ножевое ранение сыну Метледжа. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.
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