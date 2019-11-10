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ТЭК 10.11.2019 16:05

На АЭС в Бушере заложен фундамент второго энергоблока

Закладка фундамента второго энергоблока на АЭС "Бушер" начата в воскресенье в присутствии главы Организации атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи и президента группы компаний Атомстройэкспорт Александра Локшина, сообщает иранское агентство Мехр.

Ввод второго блока АЭС "Бушер" в строй запланирован через шесть лет. Третий блок планируется запустить через восемь лет, отмечает агентство. Общий объем выработки электроэнергии на этих двух блоках составит 2,1 тыс. мегаватт.

Благодаря этим двум новым блокам АЭС "Бушер" Иран значительно увеличит производство электроэнергии, подчеркивает Мехр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, БУШЕР, ЭНЕРГОБЛОК, ЗАКЛАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]