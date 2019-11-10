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Регион 10.11.2019 17:55

США развернули против России визовую войну - источник в МИД РФ о невыдаче виз футболистам

Невыдача американских виз футболистам "Спартака" - это пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов, заявил "Интерфаксу" в воскресенье источник в МИД РФ.

"Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, - недобросовестная конкуренция в тех областях, в которых россияне не допускаются для участия в мероприятиях, проходящих в США", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "США развернули против россиян настоящую визовую войну; страдают все: деятели искусства, культуры, спорта".

"Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда мероприятия в разгаре либо прошли", - отметил источник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский футбольный клуб "Спартак" может отказаться от участия в товарищеском турнире в США из-за проблем с визами.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛИСТЫ, ВИЗЫ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]