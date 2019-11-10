MI5 проводит спецоперацию по обеспечению безопасности средств связи парламентариев

Руководство британской спецслужбы МI5 предприняло беспрецедентные меры по защите средств связи парламентариев в преддверии предстоящих в Великобритании всеобщих выборов после того, как были выявлены факты взлома некоторых телефонов, пишет в воскресенье британская газета daily Mirror.
"В преддверие выборов MI5 проводит сверхсекретную операцию по защите телефонов парламентариев от российских хакеров", - пишет издание в эксклюзивном материале, в котором в то же время не содержится никаких подтверждений причастности России к взлому телефонов.
"Парламентариям рекомендовано не использовать какие-либо их гаджеты до тех пор, пока их не очистят от вредоносного программного обеспечения", - продолжает Daily Mirror.
Кроме того, MI5 распространила рекомендацию незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности в телефонах и компьютерах государственных учреждений.
MI5 проводит эти действия на фоне трений британского правительства и разведсообщества, связанных с нежеланием кабинета публиковать подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности доклад, посвященный незаконному, как считают авторы документа, участию России в британской политической жизни.
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