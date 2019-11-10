Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0267 GBR   2.1781 TRY   0.2955

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.15 0.80 Brent 62.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.11.2019 19:15

MI5 проводит спецоперацию по обеспечению безопасности средств связи парламентариев

Руководство британской спецслужбы МI5 предприняло беспрецедентные меры по защите средств связи парламентариев в преддверии предстоящих в Великобритании всеобщих выборов после того, как были выявлены факты взлома некоторых телефонов, пишет в воскресенье британская газета daily Mirror.

"В преддверие выборов MI5 проводит сверхсекретную операцию по защите телефонов парламентариев от российских хакеров", - пишет издание в эксклюзивном материале, в котором в то же время не содержится никаких подтверждений причастности России к взлому телефонов.

"Парламентариям рекомендовано не использовать какие-либо их гаджеты до тех пор, пока их не очистят от вредоносного программного обеспечения", - продолжает Daily Mirror.

Кроме того, MI5 распространила рекомендацию незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности в телефонах и компьютерах государственных учреждений.

MI5 проводит эти действия на фоне трений британского правительства и разведсообщества, связанных с нежеланием кабинета публиковать подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности доклад, посвященный незаконному, как считают авторы документа, участию России в британской политической жизни.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СПЕЦСЛУЖБА, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]