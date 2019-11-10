Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает важным для ЕС быть едиными в вопросах безопасности и отношений с Россией.

"Мы, европейцы, не должны быть разобщены в вопросе безопасности. У Германии не будет особых путей, в том числе - в отношениях с Москвой", - написал министр в статье для политического еженедельника "Шпигель".

По его словам, соседи ФРГ в Польше и странах Балтии могут быть уверены, что Германия будет воспринимать их безопасность как свою собственную.

"Сильная и суверенная Европа - это цель, которую Германия, как и Франция, подняли на свой флаг", - заявил он.