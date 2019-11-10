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Дальнее зарубежье 10.11.2019 23:18

Германия не ищет "особых путей" в отношениях с Москвой - глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает важным для ЕС быть едиными в вопросах безопасности и отношений с Россией.

"Мы, европейцы, не должны быть разобщены в вопросе безопасности. У Германии не будет особых путей, в том числе - в отношениях с Москвой", - написал министр в статье для политического еженедельника "Шпигель".

По его словам, соседи ФРГ в Польше и странах Балтии могут быть уверены, что Германия будет воспринимать их безопасность как свою собственную.

"Сильная и суверенная Европа - это цель, которую Германия, как и Франция, подняли на свой флаг", - заявил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]