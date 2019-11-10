Saudi Aramco в рамках программы мотивации менеджмента продаст акции на $1 млрд

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco запустит программу мотивации менеджмента, в рамках которой планирует продать пакет акций на $1 млрд, говорится в проспекте компании к IPO.

"Компания разработала План акций Saudi Aramco, чтобы обеспечить дополнительные стимулы для сотрудников, чьи вклады необходимы для роста и успеха компании, (и чтобы обеспечить условия - "ИФ") для привлечения и удержания квалифицированных специалистов", - говорится в документе.

"Одновременно с закрытием предложения правительство (Саудовской Аравии -ИФ) продаст акции на $1 млрд (на основе окончательной цены предложения) компании в соответствии со всеми планом и его подпунктами. Акции могут быть предоставлены в соответствие с Планом на 10 лет с даты его вступления в силу", - говорится в сообщении.

План включает в себя четыре направления: долгосрочное стимулирование для топ-менеджмента, руководителей среднего звена, план стимулирования некоторых других сотрудников, а также единоразовое праздничное вознаграждение.

Отвечать за исполнение плана, а также определять кто из сотрудников и на каких условиях сможет претендовать на акции, будет Комитет по вознаграждениям (Compensation Committee) Saudi Aramco.

В конце прошлой недели Саудовская Аравия официально объявила о планах размещения акций Saudi Aramco на местной бирже - Tadawul.

IPO Saudi Aramco, как ожидается, будет крупнейшим в истории (на данный момент им является размещение Alibaba на $25 млрд, состоявшееся в 2014 году). Акции в ходе размещения будет продавать правительство Саудовской Аравии, сама компания средств от размещения не получит.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания может провести первую часть IPO на местной бирже в два этапа, продав 1% акций в Эр-Рияде в 2019 году и еще 1% - в 2020 году. Следующей стадией станет листинг на одной из международных бирж, среди возможных вариантов - Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Токио.

Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 года, когда о планах провести IPO заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.