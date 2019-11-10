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Дальнее зарубежье 10.11.2019 23:24

Европа без США не сможет себя защитить - глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что без США Европа и Германия не смогут себя эффективно защищать, поэтому сотрудничество в рамках НАТО очень важно.

"Для Германии очевидно: было бы ошибкой подрывать авторитет НАТО. Без США ни Германия, ни Европа будут не в состоянии эффективно себя защитить. Недавнее нарушение Россией договора о РСМД сделало это очевидным", - написал министр в статье для политического еженедельника "Шпигель".

По словам Мааса, европейская политика без Вашингтона была бы примером безответственности. "Мы будем нуждаться в НАТО в течение многих лет. Он отвечает за распределение нагрузок, за международное сотрудничество, за многогранность", - считает министр.

По его словам, даже если Европа однажды сможет защитить себя самостоятельно, североатлантический альянс все равно будет необходим.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]