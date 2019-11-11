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Дальнее зарубежье 11.11.2019 01:43

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке в эфире боливийского радио

Президент Боливии Эво Моралес Айма заявил о сложении полномочий главы государства, его заявление транслировала радиостанция Pio Doce.

Прошение об отставке направлено боливийскому парламенту.

Незадолго до этого объявления он покинул административную столицу страны Ла-Пас после того, как призыв к отставке прозвучал от командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана.

Моралес объявил об уходе с поста президента страны на фоне массовых протестов, начавшихся после 20 октября, когда в Боливии состоялись президентские выборы, сопровождавшиеся подтвержденными фактами мошенничества.

Вслед за Моралесом в отставку подал и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера.

Ранее в воскресенье Моралес объявил о проведении в стране внеочередных всеобщих выборов и о смене всего состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии.

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Тэги: БОЛИВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]