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Боливийский президент покинул столицу Боливии, но находится в стране

Боливийский телеканал Unitel в воскресенье продемонстрировал кадры вылета самолета президента страны Эво Моралеса Аймы из аэропорта "Эль-Альто", расположенного в пригороде Ла-Паса.

При этом боливийская радиостанция PioDoce проинформировала, что экипаж самолета запросил разрешения у Аргентины на пролет через территорию этой страны, но в этом было отказано.

По некоторым данным, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.

Незадолго до этого командующий армией Боливии Уильямс Калиман призвал президента подать в отставку.

"Мы призываем президента Эво Моралеса сложить полномочия", - заявил он.

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Тэги: БОЛИВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]