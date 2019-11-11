Боливийский президент покинул столицу Боливии, но находится в стране

Боливийский телеканал Unitel в воскресенье продемонстрировал кадры вылета самолета президента страны Эво Моралеса Аймы из аэропорта "Эль-Альто", расположенного в пригороде Ла-Паса.

При этом боливийская радиостанция PioDoce проинформировала, что экипаж самолета запросил разрешения у Аргентины на пролет через территорию этой страны, но в этом было отказано.

По некоторым данным, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.

Незадолго до этого командующий армией Боливии Уильямс Калиман призвал президента подать в отставку.

"Мы призываем президента Эво Моралеса сложить полномочия", - заявил он.