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СНГ 11.11.2019 10:39

Министр обороны Украины не видит угроз вторжения РФ с юга в ближайшее время

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ, что могло бы говорить о вероятности вторжения на территорию Украины, в настоящее время не наблюдается.

В воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1 министр обороны, комментируя слова экс-министра иностранных дел Павла Климкина о том, что РФ может вторгнуться на юге Украины, а также отвечая на вопрос о том, ощущается ли такая угроза, сказал: "Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача - защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы (РФ), известные нам ещё с начала года".

По утверждению Загороднюка, процесс милитаризации в Крыму продолжается. "Мы это отслеживаем, наша разведка работает", - сказал он.

При этом министр обороны добавил: "Но у нас нет информации, что это критично, и какая-то ситуация ждёт нас в ближайшее время".

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]