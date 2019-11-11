Министр обороны Украины не видит угроз вторжения РФ с юга в ближайшее время

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ, что могло бы говорить о вероятности вторжения на территорию Украины, в настоящее время не наблюдается.
В воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1 министр обороны, комментируя слова экс-министра иностранных дел Павла Климкина о том, что РФ может вторгнуться на юге Украины, а также отвечая на вопрос о том, ощущается ли такая угроза, сказал: "Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача - защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы (РФ), известные нам ещё с начала года".
По утверждению Загороднюка, процесс милитаризации в Крыму продолжается. "Мы это отслеживаем, наша разведка работает", - сказал он.
При этом министр обороны добавил: "Но у нас нет информации, что это критично, и какая-то ситуация ждёт нас в ближайшее время".
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