США призывают правительство Ирака прекратить насилие в отношении протестующих

США серьезно обеспокоены продолжающимися нападениями на протестующих и СМИ в Ираке, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Соединенные Штаты присоединяются к миссии ООН по оказанию помощи Ираку, призывая иракское правительство прекратить насилие в отношении протестующих и выполнить обещание президента Салеха (Бахрам Салех - ИФ) провести избирательную реформу и провести досрочные выборы", - говорится в сообщении.
"Мы также призываем все международное сообщество присоединиться к нам в деле поддержки лучшего будущего для иракского народа", - отмечается в сообщении.
Акции протеста в Ираке начались в октябре. Они возобновились в конце прошлой недели с новой силой. Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.
Накануне президент Ирака Бахрам Салех заявил о готовности премьера страны Адиля Абдула-Махди подать в отставку с этого поста, как только политические лидеры страны определятся с его преемником. Также президент заявил, что готов поддержать инициативу с досрочными выборами в Ираке, но с условием принять перед выборами новый избирательный закон.
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