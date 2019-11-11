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Дальнее зарубежье 11.11.2019 11:10

США призывают правительство Ирака прекратить насилие в отношении протестующих

США серьезно обеспокоены продолжающимися нападениями на протестующих и СМИ в Ираке, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты присоединяются к миссии ООН по оказанию помощи Ираку, призывая иракское правительство прекратить насилие в отношении протестующих и выполнить обещание президента Салеха (Бахрам Салех - ИФ) провести избирательную реформу и провести досрочные выборы", - говорится в сообщении.

"Мы также призываем все международное сообщество присоединиться к нам в деле поддержки лучшего будущего для иракского народа", - отмечается в сообщении.

Акции протеста в Ираке начались в октябре. Они возобновились в конце прошлой недели с новой силой. Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Накануне президент Ирака Бахрам Салех заявил о готовности премьера страны Адиля Абдула-Махди подать в отставку с этого поста, как только политические лидеры страны определятся с его преемником. Также президент заявил, что готов поддержать инициативу с досрочными выборами в Ираке, но с условием принять перед выборами новый избирательный закон.

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Тэги: США, ИРАК, ПРОТЕСТЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]