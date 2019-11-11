Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0267 GBR   2.1781 TRY   0.2955

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.15 0.80 Brent 62.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.11.2019 10:11

Трамп: решение Ирана обогащать уран станет очень плохим шагом

Президент США Дональд Трамп заявил, что если информация о том, что Иран продолжает обогащать уран, подтвердится, это станет очень плохим шагом.

"Если Иран сможет передать США похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал без вести в Иране около 12 лет назад, это будет очень позитивным шагом. В то же время, судя по информации и предположениям, Иран обогащал и обогащает уран. Это может стать очень плохим шагом!" - написал Трамп в своем твиттере.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На этой неделе в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

Отставной агент ФБР Роберт Левинсон был захвачен в Иране в 2007 году во время миссии ЦРУ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, ТРАМП


Похожие новости


Помпео призвал весь мир присоединиться к давлению на Иран США ввели санкции против сына аятоллы Хаменеи и генштаба ВС Ирана Аятолла Хаменеи выступил против переговоров Ирана с США Действия США, связанные с введением санкций в отношении Ирана, ведут к развитию терроризма - первый вице-президент Ирана США будут вводить санкции против тех, кто снабжает запрещенными товарами строительный сектор Ирана - госдеп Помпео объявил о дополнительных санкциях против Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]