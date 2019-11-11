Трамп: решение Ирана обогащать уран станет очень плохим шагом

Президент США Дональд Трамп заявил, что если информация о том, что Иран продолжает обогащать уран, подтвердится, это станет очень плохим шагом.
"Если Иран сможет передать США похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал без вести в Иране около 12 лет назад, это будет очень позитивным шагом. В то же время, судя по информации и предположениям, Иран обогащал и обогащает уран. Это может стать очень плохим шагом!" - написал Трамп в своем твиттере.
Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.
В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На этой неделе в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.
Отставной агент ФБР Роберт Левинсон был захвачен в Иране в 2007 году во время миссии ЦРУ.
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